أعلن الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن مجلس الوزراء قرر التنسيق مع مجلس النواب لتحديد موعد لحضور الوزراء المختصين أمام المجلس، لعرض ملابسات الحادث الأخير والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنه، والاستماع إلى أعضاء البرلمان، باعتباره السلطة التشريعية والرقابية.

وأوضح رشوان، خلال استعراضه قرارات اجتماع مجلس الوزراء، أن حضور الوزراء أمام مجلس النواب يأتي بمبادرة من الحكومة، بهدف توضيح حقيقة ما جرى والإجابة عن تساؤلات النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لتحديد موعد الجلسة.

وفيما يتعلق بملابسات الحادث، كشف وزير الدولة للإعلام أن مجلس الوزراء وجه وزارات النقل والداخلية والصحة والسكان بسرعة إعداد تقرير مشترك وعاجل خلال أسبوع، يتناول جميع ملابسات الحادث، على أن يتضمن توصيات عملية وإصلاحات هيكلية ومقترحات لآليات متابعة تنفيذها.

وأضاف أن المجلس كلف وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد تقرير نهائي خلال أسبوع، عقب الانتهاء من صرف وتسليم التعويضات لمستحقيها، وفقًا للمعايير المطبقة وشروط التبرع، مع استمرار تقديم الدعم النفسي ومتابعة أسر الضحايا.