أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استهداف سفينة شحن جاف في البحر الأسود جنوب غربي أوديسا كانت تنقل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه نتيجة للغارات، تم إصابة سفينة شحن في البحر الأسود، جنوب غربي مدينة أوديسا؛ حيث كانت السفينة تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى استهداف أيضا ورش بمصنع للتبغ في مقاطعة خاركوف كانت تُستخدم لتصنيع ذخائر للقوات الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن قوات مجموعة "الشرق" التابعة لها سيطرت على بلدة كولوميتسي التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، بعد عمليات هجومية مكثفة، كما حققت القوات الروسية على جميع الجبهات تقدمًا ملحوظًا.