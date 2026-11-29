يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف محافظات الجمهورية، موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب بداية الشهر الجديد، وزيادة اهتمام المواطنين بمعرفة موعد إتاحة المستحقات المالية، وقيمة المعاشات بعد تطبيق الزيادة السنوية الأخيرة.

بدء صرف معاشات ديسمبر خلال أيام

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026، ليستفيد من عملية الصرف نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، وفقًا للموعد الدوري لصرف المعاشات مع بداية كل شهر ميلادي.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات ديسمبر 2026 اعتبارًا من الثلاثاء 1 ديسمبر، على أن تتاح المستحقات من خلال منافذ الصرف المختلفة، بما يتيح لأصحاب المعاشات والمستحقين الحصول على أموالهم دون التقيد بيوم محدد وفقًا لقيمة المعاش.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاشات شهر ديسمبر، للتيسير على المواطنين وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

منافذ بنك ناصر الاجتماعي.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفقًا للخدمات المتاحة للمستفيد.

منافذ فوري المعتمدة.

حقيقة زيادة المعاشات في ديسمبر 2026

بشأن حقيقة تطبيق زيادة جديدة على المعاشات خلال شهر ديسمبر، يحصل أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بالقيم المقررة بعد تطبيق الزيادة السنوية الأخيرة بنسبة 15%، والتي بدأ تنفيذها اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

وبالتالي، لا توجد زيادة سنوية جديدة مستقلة مقررة لشهر ديسمبر، وإنما يستمر صرف المعاشات بالقيم التي وصلت إليها بعد تطبيق زيادة يوليو الماضي.

ويستفيد من الزيادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، وفقًا للضوابط المنظمة.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2027

وفي سياق متصل، من المقرر ارتفاع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، بدلًا من 1755 جنيهًا حاليًا، وفقًا للتصريحات المنشورة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذا التعديل يرتبط بحالات المؤمن عليهم الذين يبلغون سن التقاعد اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا لشروط الاستحقاق ومدد الاشتراك التأميني، ولا يعني رفع معاشات جميع أصحاب المعاشات الحاليين تلقائيًا إلى 2080 جنيهًا.

الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2026 بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. اختيار الخدمات التأمينية. اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة. الضغط على استعلام للاطلاع على البيانات المتاحة.

رابط الموقع الرسمي: https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx