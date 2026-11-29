كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نجاح الجهات المعنية في تحديد هوية 30 جثمانًا من إجمالي 31 جثمانًا جرى التعامل معها عقب حادث اشتعال سيارة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك خلال أقل من 35 ساعة.

الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية

وأوضح وزير الصحة، خلال حوار عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن شدة الحروق التي تعرض لها الضحايا جعلت التعرف على هوياتهم من خلال الملامح الخارجية أمرًا بالغ الصعوبة، ما استدعى الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعي وإجراء تحاليل البصمة الوراثية DNA.

وأضاف أن عملية تحديد الهوية تضمنت سحب عينات من أسر المفقودين وإجراء المطابقات اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستغرق وفق المعدلات العالمية في الحوادث الكبرى التي تتضمن حروقًا بالغة فترة تتراوح بين 48 ساعة وأسبوع.

إنجاز عملية تحديد هوية 30 جثمانًا

وأكد عبدالغفار أن الجهود التي بذلتها النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي وخبراء المعمل الجنائي أسهمت في إنجاز عملية تحديد هوية 30 جثمانًا خلال فترة أقل من 35 ساعة، رغم صعوبة الإصابات وطبيعة الإجراءات الفنية المطلوبة.