أكدت الدول السبع الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة، معربة عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة.

وعقدت الدول السبع الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا اليوم "الأحد" عبر الاتصال المرئي، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

واستعرضت الدول السبع الأوضاع الحالية للسوق البترولية، وأكّدت الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأعربت الدول عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام، وعليه أكّدت الدول السبع على أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وأشارت الدول السبع إلى أن استمرار تعطل تدفق إمدادات الطاقة، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين التي لا تزال عند مستويات غير مسبوقة تتجاوز ثلث قيمة السلعة، يعيقان نقل البترول الخام والمنتجات البترولية بالكفاءة المطلوبة، وفي الوقت المناسب، ويفرضان مزيدًا من الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

وأكدت الدول السبع مواصلة متابعة تطورات الأوضاع والتواصل مع حكومات الدول المتأثرة، بما في ذلك الدول المنتجة والمستهلكة، والجهات المعنية في قطاع الطاقة، والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي ووكالة الطاقة الدولية، لتحسين أوضاع الشحن البحري عالميًا، وكذلك مواصلة مشاوراتها ومتابعة تطورات السوق من خلال لجنة الرقابة الوزارية المشتركة (JMMC).