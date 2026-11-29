تقدم تويوتا مجموعة من سيارات الدفع الرباعي والرياضية متعددة الاستخدامات، تشمل هايلكس ولاند كروزر FJ الجديدتين كليًا، إلى جانب لاند كروزر برادو وفورتشنر ولاند كروزر.

وتأتي هايلكس الجديدة بخيارات لمحركات البنزين والديزل، إذ يولد محرك الديزل سعة 2.8 لتر قوة 201 حصان وعزمًا يبلغ 420 نيوتن متر، مع ناقل يدوي من ست سرعات. ويقدم محرك البنزين سعة 2.7 لتر قوة 163 حصانًا وعزمًا قدره 245 نيوتن متر، مع ناقل يدوي من خمس سرعات أو أوتوماتيكي من ست سرعات.

وتشمل تجهيزاتها شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة، ومصابيح LED، وجنوطًا قياس 17 بوصة، وكاميرا خلفية وتكييفًا ثنائي المناطق.

أما لاند كروزر FJ فتعتمد على محرك بنزين سعة 2.7 لتر بقوة 164 حصانًا وعزم 245 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي من ست سرعات، مع إمكانية اختيار الدفع الثنائي أو الرباعي وقفل للترس التفاضلي الخلفي. وتضم سبع وسائد هوائية وأنظمة للتحكم في الثبات ونزول المنحدرات.

وتوفر برادو خيارات بقوة تصل إلى 277 حصانًا لمحرك البنزين و201 حصان لمحرك الديزل، مع عزم يصل إلى 500 نيوتن متر، إلى جانب أنظمة اختيار التضاريس والتحكم في الزحف.

وتأتي فورتشنر بمحرك V6 سعة أربعة لترات بقوة 234 حصانًا وعزم 376 نيوتن متر، ونظام دفع رباعي وسبعة مقاعد.

وتتصدر لاند كروزر المجموعة بمحرك بنزين مزدوج التيربو بقوة 409 أحصنة، أو محرك ديزل بقوة 302 حصان وعزم يصل إلى 700 نيوتن متر، مع ناقل أوتوماتيكي من عشر سرعات وأنظمة متقدمة للقيادة على التضاريس المختلفة.