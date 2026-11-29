أكد السفير ناجي الناجي القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يُعد سُنة حميدة، لما يمثله من أهمية بالغة في استمرار استذكار ونقل ما مر به الشعب الفلسطيني من ظروف عصيبة، منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم، وصولًا إلى الأجيال القادمة.
وأوضح الناجي، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن الأجيال الحالية تشاهد بأم أعينها ما يجري على الأرض بصورة مباشرة، وربما لم تعد بحاجة إلى الاستذكار بقدر الحاجة إلى تحويل هذه المناسبة من مجرد تضامن إلى ضغط حقيقي على قوة الاحتلال، في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة إحياء المناسبة بشكل رمزي إلى ممارسة ضغط حقيقي قادر على إيقاف شلال الدماء في قطاع غزة، ووقف انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس.
وأشار القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة إلى أن الموقف العربي يمثل الحاضنة التي يستند إليها الموقف الفلسطيني في مختلف تحركاته، مخصصًا بالذكر الدور المصري، الذي لا يقتصر على التضامن مع القضية الفلسطينية، بل يمتد ليكون دورًا شريكًا وفاعلًا.
وأضاف أن الموقف المصري كان السند الحقيقي للشعب الفلسطيني في مختلف المنعطفات التي ألمّت به، وآخرها حرب الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن مصر قدمت دعمًا تنفيذيًا واستراتيجيًا على المستويين السياسي والإغاثي والإنساني، لافتًا إلى أن 70% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة خلال حرب الإبادة كانت من جمهورية مصر العربية.
ولفت إلى أن معظم القوافل المصرية التي تحركت إلى قطاع غزة تعكس الشعور الشعبي المتنامي، والموقف الذي يحظى بتقدير كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة مخطط التهجير الذي سعى إليه الاحتلال.
وأكد الناجي أن الحديث اليوم يدور حول وقف مشروع التهجير بفضل صلابة الموقف المصري، والتكامل بين القيادتين المصرية والفلسطينية، والرفض الشعبي في فلسطين ومصر على حد سواء، إلى جانب التأكيد على دعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الموقف المصري الداعم للإبقاء على خيار حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد لحل الصراع، وعدم طرح أي خيارات بديلة، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وكافة الجهات ذات الصلة.