نفت وزارة الحرب الأمريكية البنتاجون وجود تقارير لدي القيادة المركزية الأمريكية بشأن استخدام إيران خدمة ستارلينك في عملياتها العسكرية.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في تقرير لها نقلاً عن مصادر، أن إيران استخدمت خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك”-التابعة لشركة “سبيس إكس” - في هجمات ضد القوات الأمريكية، وذلك في أعقاب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ضد إيران.

وذكر التقرير، أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، أصيب بحالة من الغضب عند علمه بحالتين لاستخدام "ستارلينك" دون تصريح، حيث خلص فريقه إلى أن هذه الاستخدامات كانت مرتبطة بجهود إيرانية ضد القوات الأمريكية.

ولفت أحد المصادر - إلى أن "ماسك" أُبلغ أيضاً بأن الجيش الأمريكي استخدم طائرات مسيّرة (درونز) أحادية الاتجاه عبر النسخة العسكرية من "ستارلينك" -المعروفة باسم “ستارشيلد” - ولكن من خلال باقة أرخص مخصصة للعمليات الأرضية.