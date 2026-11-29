أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ارتفاع إجمالي الوفيات في حادث اشتعال سيارة نقل المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى 34 حالة حتى ظهر يوم المؤتمر الصحفي، موضحًا أن الحصيلة ارتفعت بعد وفاة 3 مصابين داخل المستشفيات متأثرين بإصاباتهم البالغة.

الحصر الأولي بعد نحو ساعتين

وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، إن الحصر الأولي بعد نحو ساعتين من وقوع الحادث سجل 21 حالة وفاة و15 مصابًا، قبل أن يرتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة قبل التاسعة مساءً، ثم استقر الحصر في الساعات التالية عند 31 وفاة و26 مصابًا.

وأضاف أن 3 من المصابين توفوا لاحقًا داخل المستشفيات، وكان آخرهم صباح يوم المؤتمر، نتيجة إصابات وحروق شديدة من الدرجتين الثالثة والرابعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 34 حالة.

وأوضح عبدالغفار أن إجمالي المصابين الذين ظلوا على قيد الحياة بلغ 23 مصابًا، غادر منهم 7 المستشفيات بعد تحسن حالتهم واستكمال الإجراءات الطبية اللازمة، فيما يواصل 16 مصابًا تلقي العلاج داخل 6 مستشفيات.

الحالة الصحية للمصابين

وأكد أن الوزارة تتابع الحالة الصحية للمصابين بصورة مستمرة، مع توفير الرعاية الطبية المتخصصة وفقًا لطبيعة إصابة كل حالة ودرجة خطورتها.