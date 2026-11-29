أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقف صفاً واحداً إلى جانب أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، ولن تتأخر في تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساندة للمتضررين، مشدداً على أن الحكومة تعمل على توفير الرعاية اللازمة للأسر المتضررة وتخفيف آثار الحادث الأليم.

تحرك الجهات المعنية لتقديم الرعاية

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث بسرعة تحرك الجهات المعنية لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، ومساندة أسر الضحايا والمتضررين.

وأوضح مدبولي أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بحصر جميع الخسائر التي لحقت بالمتضررين والعمل على تعويضهم عنها بالكامل، مع توجيهاته بمتابعة الإجراءات المتخذة وأوجه الدعم المقدمة، وإطلاعه عليها أولاً بأول.

التعامل مع تداعيات الحادث

وشدد رئيس الوزراء على أن التعامل مع تداعيات الحادث لا يقتصر على تقديم التعازي والمساندة المعنوية، بل يمتد إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان حصول جميع المتضررين على حقوقهم، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لهم، في إطار مسؤولية الدولة تجاه المواطنين.