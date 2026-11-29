قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن وزير الصحة تابع حركة نقل المصابين والضحايا بحادث الطريق الدائري بالوراق للمستشفيات علي الفور حتي الصباح لافتا ان المصابين تلقوا العلاجات الأولية مشيرا الي انه قام بزيارة للمصابين بعد اسعافهم للتأكد من إتمام تمام اسعافهم.

وأضاف رئيس الوزراء أن الخط الساخن تلقي ٢٨ بلاغا تخص عن البحث عن المفقودين في حادث الدائري لافتا ان الحادث لقي تفاعلا كبيرا من الشعب المصري والتبرع بالدم و تقديم التبرعات للضحايا.

وأشار رئيس الوزراء أن مهما كان التبرعات لأصحابها فالحادث لن يعوض انسان في وفاته أو إصابته لكن كم التبرعات أكد أن الشعب المصري بجانب بعضه .

وأشار رئيس الوزراء أن اجتماع الحكومة اليوم ناقش موضوع الحادث والتبرعات والإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من حوادث الطرق .