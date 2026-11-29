أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة على محددات مبادرة «دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية» تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات القطاع الصناعي المصري، وتوفير بيئة أكثر مرونة لدعم المستثمرين والمصنعين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.

وأضاف السكري، أن تطوير محددات المبادرة يعكس إدراك الدولة لأهمية تقديم حوافز صناعية أكثر فاعلية، تستجيب لاحتياجات السوق وتدعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه الدعم بصورة تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الصناعة لا يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات، وإنما يمتد إلى بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد السكري، على ضرورة أن تنعكس التعديلات الجديدة بصورة مباشرة على أرض الواقع، من خلال تبسيط الإجراءات، وسرعة حصول المصانع والمستثمرين المستحقين على الحوافز، مع ضمان وضوح معايير الاستفادة والشفافية في تطبيقها، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

واختتم النائب عادل السكري، تصريحاته بالتأكيد على أن توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي يمثلان أحد أهم مسارات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن نجاح المبادرة يرتبط بقدرتها على تحويل الحوافز الحكومية إلى طاقات إنتاجية حقيقية، ومنتجات مصرية قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.