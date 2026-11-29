ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا استثنائيا للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.

وفي بداية الاجتماع، طلب رئيس مجلس الوزراء من أعضاء الحكومة الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وتوجه مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب المصري، وإلى أسر ضحايا الحادث، متضرعين إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.