احتفاءً بأعمال المبدعين من عمالقة زمن الفن الجميل تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك فى الثامنة مساء الإثنين 30 نوفمبر على المسرح الكبير.

الموسيقار رياض السنباطى

يتضمن برنامج الحفل باقه من ألحان الموسيقار رياض السنباطى إلى جانب مختارات غنائية من تراث الموسيقى العربية لكبار الملحنين منها " موسيقى لونجا رياض، مين يشترى الورد، عايز جواباتك، لعبة الأيام، الأطلال، أشواق، فاتونى التقى وعدى، حد قالك، إلهي ما أعظمك، افرح يا قلبى، وإن كنت ناسى أفكرك، إلى جانب وحياتك يا حبيبى لـ سيد مكاوى، هان الود لـ محمد عبد الوهاب، مشغول عليك مشغول لـ أحمد صدقى، وقارئة الفنجان لـ محمد الموجى.. اداء نجوم الأوبرا سارة زكى، سامح منير، غادة آدم، أشرف وليد،محمد طارق، آيات فاروق.

ويأتى الحفل تأكيدًا على دور دار الأوبرا المصرية فى صون التراث الموسيقى العربى وإعادة تقديم إبداعات رواده للأجيال الجديدة، بما يسهم فى إثراء الذاكرة الفنية وتعزيز التواصل مع ملامح الهوية الموسيقية العربية.

يذكر أن الموسيقار الكبير رياض السنباطى ولد فى 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب، اشتهر بتفرده فى تلحين القصيدة العربية، بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً كما بلغ عدد مؤلفاته الموسيقية الخالصة 38 معزوفة، تعاون مع عدد من اعظم المطربين وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، رحل عن دنيانا صباح التاسع من سبتمبر عام 1981تاركاً ارثاً فنياً ضخماً شكل جزء هام فى تاريخ الموسيقى العربية.