تعرضت صحفية إسبانية لاعتداء جسدي من جانب مستوطنين إسرائيليين، أثناء تغطيتها الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، في واقعة وثقتها قناة «تيليسينكو» الإسبانية بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة «إكس».

وأظهرت اللقطات المصورة تعرض الصحفية لورا دي شيكلانا للاعتداء أثناء عملها الميداني وإعداد تقرير حول أعمال العنف التي يتعرض لها الفلسطينيون، حيث أقدم أحد المستوطنين على مهاجمتها، وسط وجود عدد من المستوطنين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط الواقعة.

https://x.com/informativost5/status/2126778091372470776?a=B_W8aQHcK0yQx24eslE&s=20

وقالت قناة «تيليسينكو»، في تعليقها على الفيديو، إن الاعتداء وقع أثناء إعداد مراسلتها تقريراً صحفياً عن العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الاعتداء في وقت تتواصل فيه التوترات والاعتداءات التي تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الصحفيين خلال تغطية الأحداث الميدانية وتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأعادت الواقعة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصحفيين الأجانب والمحليين أثناء ممارسة عملهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة خلال تغطية الاعتداءات الميدانية، وما تفرضه هذه الظروف من مخاطر على سلامتهم وقدرتهم على نقل الأحداث إلى الرأي العام الدولي.