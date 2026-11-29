كشف محمد عبد المنعم، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تجاوز إجمالي التبرعات المخصصة لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق حاجز 400 مليون جنيه، موضحًا أن الوزارة تستعد لعقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجاري للكشف عن القيمة النهائية للتبرعات، وتوضيح أسس وآليات توزيعها على المستحقين.

وقال عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوزارة تتابع الموقف بشكل مستمر، وتعمل على تنفيذ توجيهات تقديم الرعاية اللازمة لجميع الأسر المتضررة، مشيرًا إلى أن المساهمات جاءت بصورة تطوعية من المواطنين ورجال الأعمال، دون فرض أي التزامات على الجهات أو الأفراد.

وشدد المستشار الإعلامي على أن التعامل مع التبرعات سيكون وفقًا لرغبة كل متبرع ونوعية ما قدمه، بحيث تحصل الأسر على المساعدات بالشكل الذي خُصصت له؛ سواء كانت مبالغ مالية أو سيارات أو رحلات عمرة، مع إتاحة الحصول على القيمة النقدية للسيارات بدلًا من تسلمها، وفقًا لرغبة الأسرة.

وفيما يتعلق بحصر الأموال، أشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعي سيباشر مراجعة المبالغ والتأكد من إجماليها عقب استئناف العمل بالبنوك، على أن تظهر النتائج بصورة أكثر دقة بعد انتهاء عمليات المقاصة المصرفية، مؤكدًا أن الوزارة ستتيح البيانات للرأي العام بكل شفافية.

وتابع أن الوزارة شكلت مجموعات عمل قانونية وأخرى لخدمة المواطنين، بهدف استقبال طلبات أسر الضحايا وتيسير الإجراءات المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة العدل، لافتًا إلى أن صرف المستحقات يتطلب استكمال المستندات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إعلام الوراثة.

ساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية المترتبة على الواقعة

أكد عبد المنعم أن فرق الهلال الأحمر المصري بدأت منذ وقوع الحادث في تقديم المساندة النفسية لأسر المتوفين والمصابين، سواء بموقع الحادث أو داخل المستشفيات، لمساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية المترتبة على الواقعة.