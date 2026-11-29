سلمت غينيا الاستوائية رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC) إلى تشاد وذلك خلال اجتماع في عاصمة غينيا الإستوائية /مالابو/ في إطار الدورة العادية السابعة والعشرين للمجموعة.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي اليوم /الأحد/ - أن رؤساء دول المجموعة اختاروا رئيس تشاد "محمد إدريس ديبي إيتنو" رئيسا دوريا جديدا للمجموعة خلفا لـ"تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو" -الذي شغل المنصب لثلاث سنوات- محددا خمس أولويات لتسريع عملية التكامل الإقليمي.

وترأس رئيس غينيا الاستوائية "تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو" في العاصمة /مالابو/ الدورة العادية الـ 27 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.

وشهد هذا اللقاء انتهاء فترة رئاسة "تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو" للمجموعة، والتي استمرت ثلاث سنوات، وانتقال الرئاسة إلى رئيس تشاد "محمد إدريس ديبي إيتنو".

وفي معرض إشادته بسلفه، أعلن الرئيس الجديد للمجموعة عن نهج في الإدارة يرتكز على الالتزام والتضامن وتحقيق نتائج ملموسة.

من جانبه .. قال "تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو" رئيس جمهورية غينيا الاستوائية "إننا احتفلنا للتو بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC) وبـ 'يوم التكامل الإقليمي'؛ وهي مناسبة ذكرتنا بضرورة بناء فضاء للتعاون والازدهار يتجاوز حدودنا الوطنية، لكي تتمكن شعوبنا من العيش معا في انسجام. فمن واجبنا الحفاظ على هذا الإرث وتكييفه مع متطلبات عصرنا الراهن".

وبهدف تسريع التكامل الإقليمي، حدد الرئيس التشادي "محمد إدريس ديبي إتنو" خمسة محاور ذات أولوية، وهي: ترسيخ السلم والأمن، وحرية التنقل والسوق المشتركة، وتطوير البنية التحتية، وتثمين رأس المال البشري والطبيعي، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية.. داعيا الدول الأعضاء إلى الوفاء بمساهماتها المالية لضمان سير عمل المنظمة وتنفيذ مشاريعها، بما يعود بالنفع على نحو 220 مليون نسمة في منطقة وسط أفريقيا.

بدوره، أكد "كيروين مايزو" محلل سياسي أن "الرئيس المنتهية ولايته للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما، أظهر حكمة كبيرة في قيادة المنظمة خلال ظروف بالغة الصعوبة؛ تجلت -على سبيل المثال- في انسحاب رواندا. وقد اعتمد في إدارته على نهج التوافق، مما أدى إلى اعتماد العديد من النصوص والوثائق. وفي هذا السياق، صرح خلفه بأن ولايته ستكون قائمة على التكامل والاستمرارية، والأهم من ذلك، على -التنفيذ -؛ أي تنفيذ ما وضعه الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما من أسس وخطط".

وشكلت هذه الدورة أيضا مناسبة لتسليط الضوء على "الرؤية الاستراتيجية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC) لعام 2050" و"الخطة الاستراتيجية للفترة 2026-2030". ومن شأن هذه الأدوات أن توجه عمل المنظمة في السنوات المقبلة. وبذلك، تظل غينيا الاستوائية -التي تولت الرئاسة المنتهية ولايتها- في قلب هذا الحراك الإقليمي.

وسلط الرئيس "تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو" الضوء على التحديات الأمنية التي تقوض استقرار وسط أفريقيا، لاسيما الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والتهديدات الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد، وأعمال القرصنة البحرية في خليج غينيا.

ودعا نظراءه إلى التضامن والتعاون الصادق، مع احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها.