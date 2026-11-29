أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة يضغط على الأسواق الناشئة، ومنها البورصة المصرية، مع توجه المستثمرين إلى أذون الخزانة الأمريكية بحثًا عن عوائد مرتفعة ومضمونة

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وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن البورصة المصرية تراجعت من قمة تاريخية عند 57 ألف نقطة إلى نحو 50316 نقطة، بعدما وصلت خلال موجة التصحيح إلى 49500 نقطة، ما دفع المتعاملين إلى الحذر.

وأوضحت أن الاستثمار بالبورصة يتطلب دراسة وتحليلًا ومتابعة مستمرة، محذرة المستثمرين الجدد من التسرع في البيع عند انخفاض الأسهم أو الشراء لمجرد صعودها.

وأشارت إلى أن قطاعات التصدير والأقطان والمنسوجات والرعاية الصحية والأدوية من القطاعات الواعدة، إلى جانب الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة الأسهم التي تصل إلى مستويات دعم رئيسية وتتيح فرصًا للاستثمار متوسط الأجل.

تتطلب التداولات قصيرة ومتوسطة الأجل

وأكدت أن اختيار الاستثمار يرتبط بخبرة المستثمر وأهدافه، مشيرة إلى أن الاستثمار طويل الأجل قد يناسب أصحاب القدرة على الدراسة والتحليل، بينما تتطلب التداولات قصيرة ومتوسطة الأجل متابعة أكبر للسوق والمفاضلة بين البدائل.