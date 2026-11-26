رفع البنك المركزي الرواندي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى 9.5%، في رابع زيادة خلال العام الجاري، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير النطاق المستهدف من البنك .

وقالت محافظ البنك المركزي الرواندي، سورايا هاكوزياريميي، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار رفع الفائدة جاء في ضوء استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، مؤكدة أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة تطورات التضخم والاقتصاد عن كثب، وستكون مستعدة لتعديل السياسة النقدية إذا تجاوزت الضغوط التضخمية التوقعات.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في رواندا ارتفع إلى 19.5% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالنطاق المستهدف من البنك المركزي والبالغ بين 2% و8%، فيما توقعت المحافظ تراجع التضخم تدريجيًا إلى داخل النطاق المستهدف اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2027.

وفي إطار جهود احتواء التضخم وسحب السيولة الفائضة من الأسواق، قرر البنك المركزي أيضًا رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 5% إلى 7%، بما يحد من السيولة المتاحة للإقراض ويساعد على تخفيف الضغوط التضخمية.

وكشفت هاكوزياريميي أن البنك اشترى نحو طن واحد من الذهب حتى نهاية يونيو الماضي، في إطار مساعيه لتنويع مكونات احتياطياته، مشيرة إلى استمرار توجه البنك نحو تعزيز احتياطياته من الأصول المختلفة.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في أغسطس الماضي، بعد زيادتين سابقتين في مايو وفبراير، وجاء القرار الأخير في وقت يواصل فيه الاقتصاد الرواندي تسجيل نمو قوي، مع تمتع الفرنك الرواندي باستقرار نسبي.

و ل/س.ع