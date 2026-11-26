دعا الفنان أحمد العوضي زملاءه من الفنانين وكل القادرين ماديًا إلى التكاتف والمساهمة في دعم أسر ضحايا ومصابي الحادث الأليم بالطريق الدائري الوراق، مؤكدًا أهمية الوقوف بجانبهم ومساعدتهم في تجاوز محنتهم.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بناشد كل إخواتي وكل زمايلي الفنانين وكل من هو مقتدر ماديًا إن كلنا إيد واحدة نساهم ونساعد، لعل وعسى إننا نقدر نعوض أسر الضحايا والمصابين من الحادث الأليم».

واختتم العوضي منشوره بالدعاء للضحايا، قائلًا: «رحم الله الشهداء وألهم ذويهم الصبر والسلوان».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.

