أطلق الفنان أحمد العوضي مسابقة جديدة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بجوائز مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، موزعة على 10 فائزين، يحصل كل منهم على 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار الترويج لمسلسله الجديد «سلطان الديب»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027.

وكشف العوضي عن تفاصيل المسابقة، من خلال سؤال يتعلق بأحد تفاصيل المسلسل، وكتب: «سؤال المسابقه وعشر فايزين كل فايز 10 الاف جنيه.. سلطان الديب الكلب بتاعه لونه ايه؟؟؟ 1- اسود 2- اخضر 3- احمر.. جاوب وشارك السؤال مع اخواتك».

كما أشار إلى موعد جمع الأوراق، قائلًا: «هلم الورق كمان اربع ايام.. مسلسل الشارع ان شاء الله»، وهو ما فتح باب التساؤلات بين متابعيه حول تفاصيل العمل الجديد.

رانيا يوسف شقيقة أحمد العوضي في «سلطان الديب»

وتشارك الفنانة رانيا يوسف في بطولة مسلسل «سلطان الديب» أمام أحمد العوضي، وتجسد شخصية شقيقته الكبرى ضمن الأحداث، في دور يحمل العديد من المواقف والصراعات الدرامية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، من بينهم يارا السكري، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وهدى الإتربي، ومحمود البزاوي، وأحمد عزمي، وعمر الشناوي، وخالد محمود، ومعتز هشام، ومحمد علي رزق، ولجين خليفة، والطفلة جوليا صبري.

والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.



