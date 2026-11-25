اختتمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأربعاء، إجراء القرعات العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة للمواطنين.

وذلك ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن»، وذلك بمقر الصالة المغطاة رقم (1) بنادي «النادي» بالعاصمة الجديدة، وفقًا للجدول الزمني المعلن.

وأجريت قرعة اليوم الرابع والأخير شملت مدن طيبة الجديدة، وناصر الجديدة «غرب أسيوط»، وبدر، وأخميم الجديدة، والسادات، بإجمالي 621 قطعة أرض، تقدم للتنافس عليها 11 ألفًا و712 مواطنًا، من بينهم 311 من ذوي الهمم، ممن سبق لهم التقدم خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 10 سبتمبر 2026، واستوفوا شروط الحجز.

طيبة الجديدة

وشهدت فعاليات القرعة بمدينة طيبة الجديدة إجراء القرعة على 100 قطعة أرض بالحي السادس، بمنطقة 480 فدانًا، بالمجاورة الثالثة، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 2312 مواطنًا.

مدينة بدر

وفي مدينة بدر، شملت القرعة 24 قطعة أرض بالمنطقة الشمالية، شمال الحي السابع، وتقدم للتنافس عليها 2953 مواطنًا.

مدينة السادات

أما في مدينة السادات، فقد أُجريت القرعة على 249 قطعة أرض بالمجاورات من الأولى إلى الرابعة بمنطقة الفردوس، وبلغ عدد المتقدمين 6125 مواطنًا.

مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»

وفي مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، تضمنت القرعة 100 قطعة أرض بالحي الأول، بالمجاورة الرابعة، وتقدم للتنافس عليها 169 مواطنًا.

مدينة أخميم الجديدة

كما شهدت مدينة أخميم الجديدة إجراء القرعة على 148 قطعة أرض بقطاع الإسكان الشمالي، بالحي الأول، بالمجاورتين الثامنة والتاسعة، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 153 مواطنًا.

وبذلك تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد اختتمت القرعات العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن»، والتي أُجريت على مدار أربعة أيام، وشملت عددًا من المدن الجديدة، وفقًا للمواعيد المعلنة، بما يتيح للمواطنين متابعة إجراءات التخصيص، ويعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.