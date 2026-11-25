أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من القرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بمدن السادات والشروق والشيخ زايد، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار جهود الوزارة وأجهزة المدن الجديدة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات، والحفاظ على الطابع العمراني والتخطيطي للمدن الجديدة.

وشملت القرارات إزالة مخالفات بناء بمدينة السادات، تمثلت في تنفيذ بدروم بدون ترخيص على قطعة أرض بالمجاورة الرابعة بالمنطقة السكنية «الزيتون»، وتنفيذ الدور الثاني العلوي بدون ترخيص بقطعة أرض بالمنطقة السكنية الخامسة والثلاثين، فضلاً عن مخالفة خط التنظيم بقطعة بالمجاورة السادسة بمنطقة «الزيتون»، إلى جانب مخالفات بقطعة بمنطقة الشريط المميز، تمثلت في زيادة النسبة البنائية بدور السطح، وإنشاء حمام سباحة بالمخالفة للردود الخلفية، وإقامة مبانٍ مخالفة بالبدروم.

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بالمناطق المضافة داخل حدود جهاز تنمية مدينة الشروق، حيث تمثلت في إقامة سور وإسطبلات خيل بالمخالفة للنشاط والمخطط العام المعتمد، دون ترخيص، إلى جانب بناء غرف أرضية متفرقة وسور بالمخالفة للنشاط والمخطط العام المعتمد.

وفي مدينة الشيخ زايد، تضمنت القرارات إزالة التعديات الواقعة داخل كردون المدينة، والمتمثلة في أعمال تعديات وإقامة أسوار ومبانٍ بدون ترخيص.

كما شملت القرارات إزالة مخالفات البناء التابعة لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمرصودة من خلال 7 متغيرات مكانية، والتي تضمنت أعمال بناء بدون ترخيص، من بينها تعلية دور أول علوي بالبلوك الأبيض بسقف خرساني، وإقامة مبنى دور أرضي بالبلوك الأبيض بسقف خرساني محاط بسور من البلوك الأبيض.

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة مواصلة جهود رصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، وعدم السماح بمخالفة القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العمراني بالمدن الجديدة.