قالت دار الإفتاء المصرية، إنه في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ، تؤكد دار الإفتاء المصرية أن تكريم المرأة وصيانة كرامتها وحفظ حقوقها من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية، التي جعلت حفظ النفس والعِرض من مقاصدها العظيمة.

كرامة المرأة في الإسلام

واضافت دار الإفتاء، أنه قد أقر الإسلام للمرأة حقها في الكرامة الإنسانية، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وجعل حسن معاملتها والإحسان إليها من دلائل حسن الخلق.

واشارت إلى أنه لا يجوز أن يكون العنف وسيلة للتعامل، أو أن يصبح الإيذاء سلوكًا مقبولًا داخل الأسرة أو المجتمع؛ فالعلاقات الإنسانية في الإسلام تقوم على الرحمة والعدل والاحترام المتبادل.

وتابعت إن صيانة كرامة المرأة ليست مجرد التزام أخلاقي أو مطلب مجتمعي، وإنما هي واجب شرعي وأساس لبناء أسرة مستقرة ومجتمع آمن.