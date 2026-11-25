كشفت شركة «بورش» الألمانية عن الجيل الثاني من كاميرا لوحة القيادة المدمجة ضمن باقة إكسسواراتها الأصلية للسيارات، مضيفةً لأول مرة ميزة تسجيل ما يدور داخل المقصورة جنبًا إلى جنب مع مراقبة الطريق ومحيط السيارة أثناء القيادة والركن.

ويأتي النظام الجديد بتصميم انسيابي يُثبّت بإحكام أسفل مرآة الرؤية الخلفية دون أسلاك ظاهرة وخارج مجال الرؤية المباشر للسائق، حيث تتوافر الكاميرا الأمامية والداخلية لطرازات الكابريوليه والتارجا المكشوفة، بينما تحصل بقية طرازات «بورش» على منظومة متكاملة تضم كاميرا خلفية إضافية لتغطية شاملة.

مواصفات التصوير وتقنيات الرصد الذكي في كاميرا «بورش» الجديدة

تلتقط الكاميرات الأمامية والخلفية الفيديو بدقة فائقة الوضوح وتقنية المدى الديناميكي العالي، في حين توفر الكاميرا الداخلية زاوية رؤية واسعة لتغطية المقصورة بالكامل، مع تزويد العدسات بمرشح استقطاب مدمج يقلل من انعكاسات الأسطح الزجاجية ويضمن وضوح التفاصيل في ظروف الإضاءة الصعبة والسرعات العالية.

ويعتمد النظام على مستشعر تسارع ورادار مدمج لرصد أي تصادمات أو تحركات مريبة حول السيارة أثناء القيادة أو التوقف في ساحات الانتظار؛ إذ يبدأ التسجيل تلقائيًا ويحفظ اللقطات المهمة مرفقةً ببيانات نظام تحديد المواقع العالمي لتوثيق مكان وزمان الحدث، مع مراقبة استهلاك الطاقة وفصل النظام تلقائيًا عند انخفاض جهد بطارية السيارة لحمايتها.

سعة التخزين والتحكم عبر تطبيق «ماي بورش» والأسعار

تأتي الكاميرا مزودة ببطاقة ذاكرة سعة 64 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت، وتتيح للسائقين استعراض التسجيلات وتنزيلها وضبط إعدادات الحساسية عبر اتصال لاسلكي مشفر من خلال تطبيق «ماي بورش» على الهواتف الذكية دون الحاجة إلى شاشات أو أزرار معقدة على الكاميرا نفسها.

وبدأت «بورش» إتاحة طلب الجيل الثاني من الكاميرا عبر مراكزها المعتمدة وموقعها الإلكتروني بسعر يبدأ من نحو 708 دولارات في السوق الأمريكية، على أن يتولى الفنيون المختصون لدى الوكلاء عملية التركيب لضمان التوافق التام مع أنظمة السيارة.