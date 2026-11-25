أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والموانئ، أن تدشين سفينتي صيد أعالي البحار «رزق 4» و«رزق 5»، والاستلام التجريبي لقاطرتين من فئة «عزم» بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر في سفاجا، يعكس تطور الصناعة البحرية المصرية وقدرة العمالة الوطنية على المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الاحتفالية تحمل العديد من الدلالات، أبرزها إيمان العمال بما يقومون به، والتفافهم حول رؤية القيادة السياسية لتطوير قطاع النقل، التي انطلقت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عام 2014، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان أحد أهم محاور تطوير هذا القطاع.

وأوضح أن مصر تمتلك تاريخا طويلا في الصناعات البحرية، حيث تضم أكثر من 120 ترسانة بحرية، من بينها ترسانة البحر الأحمر بمدينة سفاجا، التي تتولى تصنيع العديد من الوحدات البحرية، ومنها السفن والقاطرات.

وأشار إلى أن الأسطول البحري المصري كان يضم قبل عام 2014 نحو 20 سفينة، كانت تنقل قرابة 9 ملايين طن، بينما تستهدف الخطط زيادة عدد السفن إلى أكثر من 40 سفينة، لنقل ما يزيد على 30 مليون طن من البضائع سنويًا، خاصة السلع والبضائع الاستراتيجية التي تحتاج إليها الدولة.

وأضاف أن الترسانات البحرية المصرية بدأت بالفعل تنفيذ العديد من الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات المحلية، وسد الفجوة في أعداد السفن الوطنية، بما يدعم قدرة مصر على نقل الغلال والسلع الاستراتيجية من خلال أسطول بحري وطني.

