شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها:

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بمركز إدفو ضمن الخطة الإستثمارية 2026/2027



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جهود مديرية الطرق بقيادة المهندس أحمد الملوانى لإستكمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2026/2027، بإجمالي أطوال تصل إلى 23 كم، وبتكلفة 110 مليون و950 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 45 % .

ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين السيولة المرورية والإرتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن .

محافظ أسوان يتابع نتائج تشغيل المركز التكنولوجي المتنقل بقرى إدفو



تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نتائج تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل خلال الفترة من 11 إلى 26 نوفمبر الجاري، بقرى مركز ومدينة إدفو، لتقديم خدمات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وإنهاء عدد من المعاملات الأخرى مجانًا.

يأتى ذلك من أجل تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتقريبها من القرى والنجوع دون مشقة الانتقال إلى المراكز التكنولوجية الثابتة.

جهود متنوعة

محافظ أسوان : 6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء .. وتيسيرات للمواطنين لسرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق الإستقرار العمرانى لهم



تواصل محافظة أسوان جهودها لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء ، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 بمد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية إعتباراً من 5 نوفمبر 2026، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم .

التنظيم والإدارة بأسوان تنفذ مبادرة " الوعى .. أساس التطوير " بإدفو لتعزيز كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى



نفذت مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، برئاسة الدكتور عماد عبد الفتاح ، فعاليات مبادرة " الوعى .. أساس التطوير " بمركز ومدينة إدفو بالتعاون والتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية شوقى مصطفى ، ضمن سلسلة من اللقاءات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي الوظيفي والإداري لدى العاملين.

تسليم 50 شهادة محو أمية وإجراء إمتحانات وإستكتاب لـ39 دارسًا بأسوان



سلّم فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان 50 شهادة محو أمية للمستحقين ، إلى جانب تنفيذ إجراءات الإستكتاب والإمتحانات لـ39 دارساً ، وذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

جولة أزهرية لمتابعة اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بأسوان



تفقد الدكتور مصطفى أبو الحجاج، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم بمنطقة أسوان الأزهرية اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، والمنعقدة بمعهد الإمام الشعراوي، يرافقه الشيخ أحمد رضوان، مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان؛ وذلك للاطمئنان على انتظام سير الاختبارات، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للدارسين لأداء اختباراتهم في سهولة ويسر.

محافظ أسوان يطمئن على مصابي حادث تصادم الميكروباص والنقل بطريق أبوسمبل



اطمأن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 110 بطريق أسوان / أبو سمبل البري، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.