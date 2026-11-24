تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جهود مديرية الطرق بقيادة المهندس أحمد الملوانى لإستكمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2026/2027، بإجمالي أطوال تصل إلى 23 كم، وبتكلفة 110 مليون و950 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 45 % .

ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين السيولة المرورية والإرتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن .

وتتضمن المشروعات تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور والشوارع بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين السيولة المرورية.

جهود متنوعة

الإنتهاء من رصف شارعين بمدينة إدفو

وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد الملوانى بأنه تم الإنتهاء من إعادة رصف شارعى 23 يوليو والمركز بمدينة إدفو، بطول إجمالى يصل إلى 1 كم، ضمن أعمال الخطة الإستثمارية.

وأكد مدير عام مديرية الطرق على إستمرار تنفيذ مشروعات الرصف وفقًا لتوجيهات محافظ أسوان ، وبما يتناسب مع الأولويات والإحتياجات الفعلية، مع تحقيق الإستفادة المثلى من الإعتمادات المالية المخصصة ، والإرتقاء بجودة الطرق وتوفير بيئة آمنة وميسرة لمستخدميها.

مشروعات رصف الطرق بمراكز ومدن المحافظة بطول 23 كم وإستثمارات تتجاوز 110 ملايين جنيه، لتعزيز كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .