شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق: 23/11/2026 أحداث متنوعة.

استهلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يرافقها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الزيارة اليوم بتفقد محطات معالجة الصرف الصحي بكيما (1 و2 و3)، مع متابعة سير العمل بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

https://www.elbalad.news/7191163

افتتحت المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، التشغيل التجريبى لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية فارس بمركز كوم أمبو، ضمن مشروعات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

https://www.elbalad.news/7191366

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مشروع محطة تنقية مياه الشرب بقرية فطيرة بمركز كوم أمبو، ضمن مشروعات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة".

https://www.elbalad.news/7191375

جهود متنوعة



شارك عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التي انعقدت يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب»، بمشاركة واسعة من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة.

https://www.elbalad.news/7191582

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، محطة تنقية مياه الشرب ببلانة بمركز نصر النوبة، بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف متر مكعب يوميًا، والمنفذة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

https://www.elbalad.news/719160

شارك أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان ضمن وفد مصرى يضم 25 نائب محافظ من مختلف المحافظات، فى برنامج متخصص لبناء القدرات فى مجال الحوكمة الرشيدة، نظمه المركز الوطنى للحوكمة الرشيدة بالهند (NCGG) بالعاصمة نيودلهى، خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2026.

https://www.elbalad.news/7191589