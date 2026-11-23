تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بغرب أسوان، وذلك خلال جولتهما الميدانية بالمحافظة، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" .

وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 2000 متر مكعب يوميًا، ترتفع إلى 3000 متر مكعب يوميًا بنظام المعالجة الثلاثية، بما يتيح توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 15 ألف نسمة، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

منظومة متكاملة لخدمة أهالي غرب أسوان

واستمعت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع، الذي يضم 5 محطات رفع، وشبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 52.1 كم، وخطوط طرد بطول 4.99 كم، إلى جانب وحدات المعالجة المختلفة، وأحواض الترسيب والتهوية والتجفيف، ومباني الكهرباء والتوليد والكلور، بما يضمن كفاءة التشغيل وتحقيق المعالجة الثلاثية.

تحسين الخدمات والارتقاء بجودة الحياة

وأكدت وزيرة الإسكان أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، والتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى والنجوع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة حياة المواطنين.

ورافق الوزيرة والمحافظ خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وعدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية.