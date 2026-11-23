تفقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، محطة تنقية مياه الشرب ببلانة بمركز نصر النوبة، بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف متر مكعب يوميًا، والمنفذة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

متابعة تجارب التشغيل والاستعداد لدخول الخدمة

وتابعت الوزيرة والمحافظ تجارب التشغيل الجارية بالمحطة، وموقف الاختبارات الفنية للمعدات والتجهيزات، ومدى كفاءة مراحل التنقية وجودة المياه المنتجة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التشغيل ودخول المحطة الخدمة بصورة منتظمة، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب واستقرار ضخ المياه بالمناطق المستفيدة.

خدمة 75 ألف نسمة وتلبية احتياجات 5 مناطق

واستمعت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان إلى شرح تفصيلي عن المشروع، المقام على مساحة 1.66 فدان، ويستهدف خدمة نحو 75 ألف نسمة، وتلبية إحتياجات مناطق بلانة ودندان وتوشكى وتوماس وعافية وأبوسمبل، من خلال تعزيز كميات المياه المتاحة وتحسين انتظام الضخ واستقرار الخدمة بمركز نصر النوبة.

توجيهات بسرعة إستكمال الاختبارات وضمان جودة المياه

وتفقدت الوزيرة والمحافظ المكونات الرئيسية للمحطة، التي تشمل مأخذ المياه من نهر النيل، وأحواض الترسيب، ووحدات الترشيح، والخزان الأرضي، ومحطة ضخ المياه المرشحة، إلى جانب منظومات الكلور والكيماويات والتجهيزات الكهربائية.

ووجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال التجارب والاختبارات الفنية، والتأكد من جاهزية جميع مكونات المحطة، مع الالتزام بالمواصفات القياسية واشتراطات الجودة والسلامة، وإجراء التحاليل اللازمة لضمان صلاحية المياه المنتجة، فضلًا عن إعداد برامج منتظمة للتشغيل والصيانة الدورية ورفع كفاءة الكوادر الفنية، بما يضمن استدامة الخدمة والحفاظ على استثمارات الدولة.

وأكدت الوزيرة أن مشروعات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف تحسين الخدمات الأساسية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات للمواطنين، مع ضرورة مراعاة الاحتياجات الفعلية للمناطق المستفيدة وتوفير خدمات آمنة ومنتظمة ومستدامة.

ورافق الوزيرة والمحافظ خلال الجولة عدد من قيادات وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، والقيادات التنفيذية، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة.

تأتي محطة بلانة كإضافة مهمة لمنظومة مياه الشرب بمركز نصر النوبة، لخدمة نحو 75 ألف نسمة، وتعزيز إستقرار الإمدادات المائية، بما يعكس جهود الدولة ومحافظة أسوان للإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين ضمن «حياة كريمة ".