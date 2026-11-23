وقع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور المهندس محمد عبد الغنى، نقيب عام المهندسين، بمقر نقابة المهندسين برمسيس، بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة والنقابة العامة للمهندسين، بشأن تحصيل وتوريد مستحقات النقابة من الدمغات الهندسية على الرسومات الهندسية وعقود الأعمال والتوريدات الهندسية، وذلك في إطار تفعيل أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، وتعزيز التعاون بين الجانبين للحفاظ على المال العام وضمان تحصيل مستحقات النقابة وفقًا للقانون.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة على اعتزازه بالتواجد فى واحدة من أعرق نقابات مصر ، مثمنًا الدور الذى يقوم به المهندسون فى حركة التنمية الكبرى التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى قامت على البناء والتعمير ورفع كفاءة البنية التحتية، وانشاء المدن الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية منذ عهد الفراعنة دولة بنائين، مشيدًا بدور نقابة المهندسين فى خدمة الوطن والمساهمة فى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار حرص المحافظة على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، وتعزيز التعاون مع النقابات المهنية ومختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الجهات المختلفة وتحقيق الانضباط في منظومة تحصيل المستحقات المالية.

وناقش محافظ القاهرة، ونقيب المهندسين، وأعضاء مجلس النقابة التعاون لعمل دراسة مرورية لمنطقة وسط المدينة بالكامل، لتخفيف العبء المرورى فيها، وفتح مسارات جديدة بها، كما تم الاتفاق على عقد دورات تدريبية، وجلسات نقاشية لمسئولى الاسكان بالأحياء حول القوانين الخاصة بالاسكان، والتصالح، والتقنين وغيرها.