تمكن الفريق الطبي بمستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 65 عاما تعرضت لجلطة حادة بالمخ تسببت في فقدان النطق واضطراب الوعي والشلل التام بالجانب الأيمن من جسدها وذلك بعد التدخل العلاجي السريع خلال نصف ساعة من وصولها للمستشفى.



تشخيص سريع وتدخل طبي حاسم

وأكد الدكتور محمد جمال سلامة وكيل وزارة الصحة بالفيوم أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة فور وصولها بكفاءة وسرعة حيث كانت المريضة تعاني من فقدان النطق واضطراب درجة الوعي وشلل بالجانب الأيمن شمل الطرف العلوي والسفلي.



الأشعة المقطعية كشفت الجلطة

وقال الدكتور مفرح مجدي مدير مستشفى سنورس المركزي إن المريضة وصلت في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 11 نوفمبر وجرى إجراء الأشعة المقطعية التي أكدت وجود جلطة حادة بالمخ كما تولى نائب المخ والأعصاب الدكتور محمد ميهوب تقييم الحالة وتأكد استيفاؤها شروط الحصول على الحقنة المذيبة للجلطات المتاحة مجانا بالمستشفى من خلال وزارة الصحة.



الميتاليز خلال نصف ساعة من الوصول

وأضاف مدير المستشفى أنه جرى حقن المريضة بعقار الميتاليز في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وهو المذيب للجلطات ثم نقلها إلى وحدة السكتة الدماغية لمتابعة حالتها تحت إشراف الدكتورة هدير هلال مدير الوحدة والدكتور مصطفى عبد الحفيظ مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الفيوم العام.



المريضة غادرت المستشفى بعد 10 أيام

وأوضح أن المريضة استمرت في تلقي الرعاية الطبية لمدة 10 أيام داخل وحدة السكتة الدماغية حتى تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى يوم 21 نوفمبر مشيرا إلى أنها أول حالة يتم التعامل معها بالحقنة المذيبة للجلطات داخل مستشفى سنورس المركزي وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للأطقم الطبية وإدارة المستشفى مشيدا بمتابعة الدكتور سيد أحمد الحنفي مدير الطب العلاجي ومتمنيا استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة.