أكد تامر حسين، عضو لجنة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن إعداد دراسات الجدوى بصورة دقيقة يمثل الخطوة الأولى لضمان نجاح المشروعات الجديدة واستدامتها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المشروعات تواجه التعثر أو الخروج من السوق بسبب أخطاء في مرحلة التخطيط والتأسيس، رغم امتلاك أصحابها أفكارًا جيدة وفرصًا واعدة.

وأوضح تامر حسين أن أحد أبرز الأخطاء التي يقع فيها رواد الأعمال هو إعداد دراسة الجدوى بناءً على الحماس للفكرة والرغبة في تنفيذها، بدلًا من اختبار مدى قابليتها للتطبيق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن بعض المستثمرين يتعاملون مع دراسة الجدوى باعتبارها مستندًا لإثبات نجاح المشروع، وليس أداة موضوعية لاتخاذ قرار الاستثمار، وهو ما يؤدي إلى تجاهل المخاطر والتحديات المحتملة.

تجاهل دراسة السوق بصورة حقيقية

وأضاف خبير الحوكمة وريادة الأعمال أن تجاهل دراسة السوق بصورة حقيقية يأتي في مقدمة الأخطاء الشائعة، حيث يعتمد بعض أصحاب المشروعات على تقديرات عامة لحجم الطلب، دون إجراء أبحاث ميدانية للتعرف على احتياجات العملاء وقدرتهم الشرائية وسلوكهم الاستهلاكي، فضلًا عن عدم دراسة المنافسين وأسعار منتجاتهم والخدمات التي يقدمونها ونقاط القوة والضعف لديهم.

وأشار إلى أن المبالغة في تقدير حجم المبيعات والأرباح المتوقعة تمثل خطأ آخر قد يهدد مستقبل المشروع، خاصة عندما تُبنى الحسابات المالية على افتراض الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة منذ الأشهر الأولى، دون مراعاة الوقت اللازم لبناء قاعدة العملاء واكتساب ثقة السوق وتحقيق معدلات نمو تدريجية.

ولفت حسين إلى أن التقليل من التكاليف التشغيلية ورأس المال العامل من الأخطاء الخطيرة أيضًا، موضحًا أن بعض دراسات الجدوى تركز على تكاليف التأسيس وشراء المعدات والتجهيزات، وتتجاهل المصروفات الشهرية مثل الإيجارات والرواتب والطاقة والتسويق والصيانة والمخزون، إلى جانب السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات خلال الفترة الأولى قبل استقرار الإيرادات.

وأكد أن الخلط بين الأرباح المحاسبية والتدفقات النقدية يمثل مشكلة جوهرية في تقييم المشروعات، فقد يبدو المشروع مربحًا وفقًا للتوقعات المالية، لكنه يواجه أزمة سيولة نتيجة تأخر تحصيل مستحقاته أو ارتفاع احتياجاته التمويلية، وهو ما قد يعرضه للتوقف رغم وجود طلب على منتجاته أو خدماته.

أهمية عدم الاكتفاء بسيناريو واحد

وشدد خبير الحوكمة وريادة الأعمال على أهمية عدم الاكتفاء بسيناريو واحد عند إعداد الدراسة المالية، مطالبًا بوضع ثلاثة سيناريوهات على الأقل، تشمل السيناريو المتفائل والواقعي والمتشائم، مع اختبار تأثير انخفاض المبيعات وارتفاع أسعار الخامات وتغير تكاليف التمويل وسعر الصرف على قدرة المشروع على الاستمرار وتحقيق العائد المستهدف.

وأضاف أن إغفال الجوانب القانونية والتنظيمية يمثل أحد أسباب تعثر المشروعات الجديدة، خاصة عدم التحقق مسبقًا من التراخيص والموافقات المطلوبة والاشتراطات الخاصة بالنشاط ومواعيد الحصول عليها، موضحًا أن تأخر بدء التشغيل قد يضاعف الأعباء المالية بسبب استمرار دفع الإيجارات والرواتب والمصروفات دون تحقيق إيرادات.

غياب الخبرة الإدارية وعدم تحديد المسؤوليات

وأوضح حسين أن غياب الخبرة الإدارية وعدم تحديد المسؤوليات والصلاحيات داخل المشروع من الأخطاء التي لا تقل خطورة عن الأخطاء المالية، مؤكدًا أن تطبيق مبادئ الحوكمة منذ مرحلة التأسيس يساعد على تنظيم عملية اتخاذ القرار، والفصل بين الملكية والإدارة عند الحاجة، ووضع آليات واضحة للرقابة ومتابعة الأداء وإدارة المخاطر.

واختتم تامر حسين بالتأكيد على أن دراسة الجدوى الناجحة لا تقتصر على حساب تكلفة المشروع والأرباح المتوقعة، وإنما يجب أن تقدم رؤية متكاملة للسوق والتشغيل والتمويل والإدارة والمخاطر، وأن تتضمن مؤشرات واضحة لقياس الأداء ونقطة التعادل وفترة استرداد رأس المال والعائد المتوقع على الاستثمار، مشددًا على أن نجاح رائد الأعمال لا يبدأ بمجرد تنفيذ الفكرة، بل يبدأ بقدرته على اختبارها بموضوعية والاستعداد لمختلف السيناريوهات قبل ضخ أمواله في المشروع.