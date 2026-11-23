استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خريجي الدفعة الأولى لبرنامج "المساعد البرلماني" الذي أطلقته التنسيقية.

ورحب المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أثناء حضورهم الجلسة العامة للمجلس، قائلا: "في إطار تعزيز التواصل مع شباب الوطن ونشر الثقافة البرلمانية ودعم برامج التأهيل السياسي والبرلماني، يسعدنا أن يحضر معنا اليوم بشرفات قاعة المجلس أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خريجي الدفعة الأولى لبرنامج المساعد البرلماني، وذلك بدعوة من النائب عماد خليل، عضو المجلس وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويطيب لنا أن نرحب بهم في رحاب مجلس الشيوخ".

وقال رئيس مجلس الشيوخ عن وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إنهم يمثلون نموذجاً وطنياً رائداً في إعداد الكوادر الشابة القادرة على فهم طبيعة العمل البرلماني ومواكبة متطلباته، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح".

والتقى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خريجي الدفعة الأولى لبرنامج "المساعد البرلماني"، قبل انعقاد الجلسة العامة، بحضور المستشار أحمد عبد الغني، أمين عام المجلس، وشهد اللقاء التعريف ببرنامج "المساعد البرلماني" الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشرح أهدافه المتمثلة في إعداد وتأهيل الكوادر وتدريبهم للتعرف على آليات العمل البرلماني الرقابي والتشريعي.

وقام وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجولة داخل أروقة مجلس الشيوخ، والتقط صورة جماعية تذكارية مع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، وأمين عام المجلس.