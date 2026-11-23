حدد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عددًا من الملاحظات على دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، مطالبًا بإعادة النظر في بعض التوصيات والاستفادة من المؤسسات والكيانات القائمة قبل التوسع في إنشاء كيانات جديدة.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة الدراسة المقدمة من اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي عرضها النائب أحمد أبو هشيمة.

واستعرض خليل عددًا من الملاحظات على الدراسة، مشيرًا إلى غياب تقدير التكلفة والعائد، وفقًا لما ورد في الصفحة 46، وعدم عرض نتائج اختبارات تثبت تفوق النموذج المقترح على الطرق الحالية، وهو ما أشار إليه في الصفحة 84، فضلًا عن عدم تحديد معيار واضح لقياس النجاح، وعدم الربط بصورة كافية بين دقة التنبؤ والأثر المالي.

وأشار خليل إلى أن الدراسة لم تقدم مبررات كافية لإنشاء كيانات جديدة، موضحًا أن هناك مؤسسات قائمة بالفعل يمكنها القيام بهذه المهام بعد تطوير أدائها، لافتًا إلى أن الدراسة تقترح إنشاء مجلس للتوجه الاقتصادي، رغم وجود المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تختص بوضع الأطر العامة للسياسة الاقتصادية والمالية ومراجعة المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح خليل أن الدراسة تقترح إنشاء مكتب وطني للتحليلات الاقتصادية، رغم وجود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يؤدي دورًا في إعداد التحليلات والسيناريوهات وعرضها على متخذ القرار، ويمكن تطوير أدائه للقيام بالمهام المطلوبة.

وأضاف خليل أن المقترح يتضمن إنشاء وحدات جديدة لتحليل البيانات داخل الوزارات والهيئات، رغم وجود فرق فنية قائمة بالفعل بوزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي المعني بوضع الأطر العامة للحوكمة والمعايير.

وتساءل خليل عما إذا كان المطلوب إنشاء وحدات جديدة، أم تحديد مسؤولية كل جهة في توفير البيانات والتحقق منها ومراجعة نتائج التحليل.

وطرح خليل مقترحًا بإعادة صياغة التوصية في صورة برنامج عمل مشترك داخل الهيكل القائم، تتولى بموجبه المجموعة الوزارية الاقتصادية تحديد الأولويات، ويتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التنسيق الفني وتجميع التحليلات، بينما تكلف الفرق المختصة بالوزارات والهيئات بالتنفيذ والمراجعة وفق إطار الحوكمة الوطني للذكاء الاصطناعي.

واقترح خليل البدء بتطبيق عملي، مثل تحليل مخاطر الموازنة العامة، من خلال إعداد سيناريوهات اقتصادية مختلفة، مع تحديد الجهة المسؤولة عن توفير البيانات، والجهة التي تتولى مراجعة النموذج، والجهة المسؤولة عن اعتماد المخرجات.

واختتم خليل ملاحظاته بالمطالبة بإرجاء استحداث الكيانات المقترحة لحين تحديد اختصاص بعينه يتعذر إسناده إلى الجهات القائمة، بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المؤسسية المتاحة وتطويرها لتحقيق الأهداف المنشودة.