أكد النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، تأييده المبدئي للتوجه الاستراتيجي للدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة حسم عدد من المتطلبات المالية والتشريعية والإدارية قبل الاعتماد المؤسسي للمنظومة، لضمان جاهزيتها للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول الدراسة، حيث استهل حديثه بتوجيه الشكر للجنة المشتركة ومقدم الدراسة على فتح هذا الملف الاستراتيجي المهم لمستقبل الإدارة الاقتصادية والمالية العامة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن الدراسة، بصيغتها الحالية، تطرح هيكلًا مؤسسيًا ضخمًا وثماني منصات واستضافة سيادية كاملة دون تقدير مالي واضح، كما تربط جدولها الزمني البالغ 24 شهرًا بصدور قانونين لم يريا النور بعد، محددًا أربعة متطلبات أساسية يجب حسمها أولًا؛ وهي تحديد التكلفة الإجمالية للمنظومة ومصادر تمويلها، وحسم الجهة القائدة للتنفيذ لتجنب تضارب الاختصاصات، والاطلاع المسبق على مشروع قانون تبادل البيانات ومدى سماحه بتداول البيانات الضريبية والإحصائية، بالإضافة إلى وضع معايير نجاح رقمية محددة للتطبيقات التجريبية قبل التوسع.

وأشار عبد النبي إلى وجود خمس ثغرات هيكلية وتنفيذية تستوجب التوقف عندها؛ في مقدمتها غياب حسابات التكلفة والعائد وتأجيل دراسة الجدوى لمرحلة التأسيس، وتعليق التنفيذ على تشريعات غير صادرة بعد، فضلًا عن عدم حسم القيادة المؤسسية للمشروع بين مقترح إنشاء مجلس ومكتب فني بقانون، وبين البديل العملي الذي طرحته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبناء على «المحول الرقمي الحكومي» القائم (الذي يربط 105 جهات و100 قاعدة بيانات) عبر برنامج مدته 36 شهرًا.

كما حذّر من تجاهل آليات استقطاب الكوادر المتخصصة في ظل عدم تنافسية الأجور الحكومية، وغياب آلية تُلزم متخذ القرار بالاستناد إلى مخرجات المنظومة أو تسبيب مخالفتها، ما قد يحولها إلى مجرد لوحة عرض مرتفعة التكلفة. وعلى الصعيد الفني والتشغيلي، لفت عبد النبي إلى تحديات تتعلق بانعزال البيانات الحكومية وغياب التصنيفات الموحدة، وجزئية الربط القائم بين الضرائب والجمارك، إضافة إلى صعوبة اعتماد النماذج التنبؤية وقت الأزمات بسبب انكسار السلاسل الزمنية الناتج عن موجات تصحيح سعر الصرف، محذرًا من أن ربط انطلاق المشروع بجاهزية النموذج اللغوي الوطني «كرنك» وخيار الاستضافة السيادية مرتفع التكلفة قد يؤدي إلى تأخيرات إضافية أو تجميد المنظومة.

وفيما يخص قطاع الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، انتقد عبد النبي تأخير ملفات القطاع في الدراسة إلى ما بعد العام الأول من صدور القانون، وغياب البيانات الصناعية عن المرحلة الأولى، مطالبًا بإطلاق تطبيق مبكر يعتمد على البيانات المتاحة رقميًا حاليًا في منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«نافذة»؛ لإنتاج مؤشر شهري للنشاط الصناعي والصادرات في صورة مجاميع إحصائية غير شخصية، بما يتيح الاستفادة الفورية دون انتظار صدور تشريعات جديدة.

واختتم النائب علاء عبد النبي كلمته بطرح ستة تساؤلات رئيسية أمام المجلس والحكومة لضمان جدية التنفيذ، شملت التكلفة الإجمالية ومصدر التمويل، وتحديد الجهة القائدة بين مكتب جديد أو وزارة الاتصالات، وموعد عرض قانون تبادل البيانات ونطاقه، وحد الدقة المطلوب من التجارب الأولية، وآليات استقطاب الكوادر وتحديد أجورها، وأخيرًا وضع آلية واضحة للمتابعة البرلمانية الدورية لضمان الاستخدام الفعلي لمخرجات المنظومة في صنع القرار الاقتصادي.