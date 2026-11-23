حذر النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ من التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة قادرة وحدها على إدارة الاقتصاد المصري ، قائلا : لو قلنا ذلك، فسنكون أمام «كارثة»،لإنه من المفترض أن تكون أداة مساعدة للخبراء الاقتصاديين في إدارة الاقتصاد المصري، لكن هو لوحده عشان يدير الاقتصاد المصري ما ينفعش».

وأوضح النائب الدكتور نبيل دعبس خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة برلمانية مقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة حول دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد قائلا : أن ذلك يعود لسببين، أولهما الحاجة إلى بيانات دقيقة جدًا ومستمرة وتحديثات لحظية، وثانيهما أن إدارة الاقتصاد تتطلب التنبؤ بالمستقبل، وهو ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام به وحده، في ظل ظروف معقدة تمر بها البلاد، مثل الحروب، وتقلبات سعر الصرف، وأزمات الطاقة، وغيرها من المتغيرات الكثيرة.

وشدد النائب الدكتور نبيل دعبس على أهمية الاستفادة من المجالات البحثية في هذا المجال، قائلًا: «احنا عندنا 128 جامعة في مصر، وكل جامعة فيها كلية، وكل كلية فيها قسم للذكاء الاصطناعي ،كل الطلبة تقوم بإعداد أبحاث في الذكاء الاصطناعي.قائلا : يعني بيطلع حوالي 12 ألف بحث سنويًا في الذكاء الاصطناعى.