طالب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة إصدار تشريع ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الدولة المصرية، مع الاهتمام بتأهيل الكوادر الشبابية وإعداد جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتطوير نظم الإنذار المبكر للمخاطر الاقتصادية والمالية، بما يسهم في الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمال والمالية العامة في مصر.

وأكد العوضي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد قاصرًا على إدارة الاقتصاد والمالية العامة فقط، وإنما أصبح يمتد تأثيره إلى مختلف مجالات العمل داخل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التكنولوجيا يجب أن يكون من خلال رؤية شاملة تستهدف الاستفادة منها في تطوير الأداء الحكومي وتحسين كفاءة إدارة موارد الدولة.

وتقدم وكيل مجلس الشيوخ بالشكر إلى اللجنة المشتركة برئاسة النائب أحمد باشاينة، على إعداد هذا التقرير المهم والدراسة التي تتناول أحد أبرز التحولات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدًا أهمية ما تضمنته من رؤى بشأن تطوير آليات إدارة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن أهمية الدراسة تتمثل في طرح رؤية للانتقال من الإدارة التقليدية القائمة على التعامل مع النتائج بعد وقوعها، إلى إدارة استباقية تعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر، بما يدعم متخذ القرار ويمنحه القدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية بصورة أكثر دقة وكفاءة.

وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن فرص حقيقية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة المالية والاستثمارية، وتعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالمخاطر الاقتصادية والمالية، ودعم اتخاذ القرارات على أساس البيانات والتحليلات الدقيقة، بدلًا من الاعتماد على ردود الأفعال بعد وقوع الأزمات.

وشدد العوضي على أهمية توفير بنية رقمية وطنية آمنة، وإنشاء مستودعات للبيانات الحكومية، وتطوير نظم الإنذار المبكر للمخاطر الاقتصادية والمالية، مع ضمان حماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني والحفاظ على السيادة الرقمية للدولة.

واختتم بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل أصبح أداة استراتيجية من أدوات الدولة واقتصادها، وأن التحدي الحقيقي لا يتمثل في مجرد امتلاك التكنولوجيا، وإنما في كيفية توظيفها وربطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحقيق أهدافها.