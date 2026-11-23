أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة لم يعد رفاهية تكنولوجية، وإنما أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشددًا على أهمية انتقال الحكومة المصرية من إدارة الأزمات وردود الفعل إلى الإدارة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر.

جاء ذلك خلال استعراضه تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة التي تقدم بها بشأن «الاستعانة بالذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر» أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم ، موضحًا أن الدراسة تركز على توظيف هذه التقنيات في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، وليس في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والزراعة.

وقال أبو هشيمة إن الظروف الاقتصادية الحالية وضغوط الموازنة العامة لا تسمح بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد رفاهية تكنولوجية، مؤكدًا أنه ما كان ليخصص وقتًا لإعداد الدراسة لو كان الأمر يتعلق بتقنية غير ضرورية في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن اهتمامه بالملف يرتبط أيضًا بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة والأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن العالم يشهد سباقًا متسارعًا بين الولايات المتحدة والصين للاستحواذ على التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي، لكنه شهد تطورات متلاحقة أفرزت تقنيات مثل التعلم الآلي والتعلم العميق والنماذج اللغوية الكبيرة، ما أتاح للحكومات الانتقال من مرحلة التجريب التكنولوجي إلى توظيف هذه الأدوات في إدارة الاقتصاد وصنع السياسات المالية.

وأكد أن الدراسة تستهدف الاستفادة من التجارب الدولية في بناء نموذج مصري قادر على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، ورفع جودة القرارات الاقتصادية.