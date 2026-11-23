تستهدف مبادرة وزارة الصحة والسكان لفحص الأطفال حديثي الولادة داخل الحضانات، الكشف المبكر عن 19 مرضًا وراثيًا، بما يسهم في اكتشاف الأمراض قبل ظهور أعراضها، والتدخل العلاجي في الوقت المناسب للحد من المضاعفات الصحية والإعاقات التي قد تؤثر على نمو الأطفال.

وقالت الدكتورة منى خليفة، مدير عام المبادرات الصحية بوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تستهدف ضمان حصول الأطفال الموجودين داخل الحضانات على الفحوصات الطبية اللازمة، خاصة أن بعضهم قد تفوته فرصة إجراء الفحص التقليدي لحديثي الولادة، المعروف باسم «فحص كعب القدم»، والذي يُجرى عادة خلال الفترة من اليوم الثالث إلى السابع بعد الولادة.

أنيميا الفول وقصور الغدة الدرقية ضمن الأمراض المستهدفة

وأوضحت أن قائمة الأمراض التي تستهدفها المبادرة تشمل نقص إنزيم G6PD المعروف باسم أنيميا الفول، وقصور الغدة الدرقية والغدة الكظرية، إلى جانب عدد من الأمراض الوراثية واضطرابات التمثيل الغذائي التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة حال تأخر اكتشافها.

وأشارت إلى أن اكتشاف هذه الأمراض في مراحل مبكرة يتيح بدء التدخلات العلاجية المناسبة، ويساعد على تجنب المضاعفات التي قد تؤثر على صحة الطفل ونموه.

الفحص المبكر ضرورة لجميع الأطفال

وأكدت مدير عام المبادرات الصحية أن بعض الأمراض الوراثية قد تنتقل عبر الأجيال دون ظهور أعراض على الوالدين، وهو ما يجعل الاعتماد على التاريخ المرضي للعائلة وحده غير كافٍ لاكتشاف احتمالات الإصابة.

وشددت على أهمية إجراء الفحوصات لجميع الأطفال المستهدفين، حتى في حالة عدم وجود تاريخ مرضي عائلي، لضمان اكتشاف الأمراض مبكرًا وتوفير الرعاية اللازمة قبل ظهور أعراضها.