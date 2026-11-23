كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، آليات توزيع خريجي المهن الطبية المكلفين على المنشآت الصحية والمحافظات المختلفة، موضحًا أن التوزيع يعتمد على الاحتياجات الفعلية، والمجموع الكلي للخريج، إلى جانب رغبته في العمل بالمكان المطلوب.

توزيع الأطباء حسب المجموع والرغبات والتكليف لمدة عامين قابلة للمد

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الوزارة تراعي في توزيع المكلفين حجم العجز الموجود في كل محافظة، موضحًا أنه إذا كانت هناك حاجة إلى 10 أطباء في محافظة أسيوط، يتم النظر إلى عدد المتقدمين الراغبين في العمل بها، وفي حالة زيادة عدد الراغبين على الاحتياج، تتم المفاضلة بينهم وفقًا للمجموع الكلي، واختيار أصحاب المجموع الأعلى.

وأضاف أن تحديد الاحتياجات لا يقتصر على محافظة بعينها، وإنما يستند إلى حجم العجز المرتبط بالبنية الصحية الحكومية، وطبيعة الخدمات التي تقدمها المنشآت المختلفة.

وفيما يتعلق بمدة التكليف، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن التكليف يستمر لمدة عامين، ويمكن مده لعامين آخرين، ليصل إجمالي المدة إلى أربع سنوات، وبعد ذلك إما أن يستمر الطبيب في الجهاز الإداري للدولة أو يترك العمل به.

حوافز للتخصصات النادرة والملحة

وأشار عبدالغفار إلى أن التخصصات النادرة والملحة، مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ، تحصل على حوافز مختلفة لتشجيع الأطباء على العمل بها، مؤكدًا أن هذه الحوافز لا ترتبط بمرحلة التكليف نفسها.

وأوضح أن جميع المكلفين يتم تكليفهم على وظيفة ممارس عام، بينما تأتي مرحلة التخصص في مرحلة لاحقة لانتهاء التكليف.

وفيما يتعلق بتخطيط الاحتياجات المستقبلية، أكد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة خمسية للقوى العاملة الصحية، موضحًا أن هذه الخطط تكون تقديرية، في حين تعلن الوزارة بصورة واضحة عن احتياجات المكلفين في كل حركة تكليف.

وشدد على أن تحديد أعداد المكلفين يرتبط بالاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية، وأنه لا يتم تكليف جميع خريجي الدفعة الواحدة إلا إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى جميع أفرادها.