استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، تقرير اللجنة بشأن الدراسة المقدمة بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، والتي تستهدف وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية.

وأكد تقرير اللجنة أن الدراسة تستهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال الانتقال من أسلوب التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى تبني نهج استباقي يعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر الاقتصادية والمالية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة السياسات العامة.

وأوضح التقرير أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الاقتصادية يتمثل في تشتت قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدم تكاملها بالشكل الذي يسمح بتكوين رؤية شاملة ودقيقة لمؤشرات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدراسة تقترح إنشاء منظومة متكاملة لربط قواعد البيانات الحكومية وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الدراسة تطرح آليات لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية، والتنبؤ بمعدلات التضخم والمخاطر المالية، ورصد المتغيرات المؤثرة في استقرار الأسواق، بما يمنح الدولة القدرة على اتخاذ إجراءات استباقية للحد من تداعيات الأزمات المحتملة.

كما تناولت الدراسة سبل تطوير إدارة المالية العامة، من خلال رفع كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي، وتحسين منظومة التحصيل الضريبي، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام ومتابعة مخاطره، فضلًا عن تحليل تأثير تقلبات أسعار الصرف على المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وفيما يتعلق بالاستثمار، استعرض أبو هشيمة مقترحات الدراسة بشأن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحليل أداء القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتسهم في توجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق النمو.

وتضمنت الدراسة مقترحات لتطوير الإطار المؤسسي للإدارة الاقتصادية، من بينها إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب وطني للتحليلات، ووحدات متخصصة في تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ويدعم إعداد التوقعات الاقتصادية.

كما استعرض التقرير عددًا من التجارب الدولية الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع التأكيد على أهمية الاستفادة منها وفقًا لطبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته وأولوياته الوطنية.

وشدد التقرير على أن توظيف الذكاء الاصطناعي لا يستهدف استبدال العنصر البشري أو إلغاء دور صانع القرار، وإنما توفير أدوات تحليلية متطورة تساعد المسؤولين على تقييم البدائل واستشراف المستقبل واتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة، مع استمرار المسؤولية النهائية عن اتخاذ القرار في يد الإنسان.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الدراسة تمثل رؤية قابلة للنقاش والتطوير، تستهدف بناء نموذج وطني حديث لإدارة الاقتصاد والمالية العامة، يعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات، بما يعزز كفاءة استغلال موارد الدولة، ويرفع قدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.