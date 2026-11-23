أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة لطفل فلسطيني؛ إثر إصابته بتسمم حاد بالرصاص.

وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن المتابعة السريرية والتشخيصية والتقصي الوبائي والتاريخ المرضي أظهرت وجود علامات تسمم واضحة، وتبيّن أن والده يعمل في تصليح البطاريات داخل أماكن النزوح والخيام.

وأشارت إلى أن هذه الحادثة ترتبط بفرض الاحتلال الإسرائيلي حظراً تعسفياً وممنهجاً على إدخال البطاريات الجديدة ما يضطر الفلسطينيين والعمال مرغمين إلى محاولة صيانة البطاريات التالفة والمهترئة في بيئات سكنية ضيقة ومعدومة التهوية، ما أدى إلى نشوء بؤر خطيرة غير خاضعة للرقابة.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية سنيريا وبلدة عزون بمحافظة قلقيلية.