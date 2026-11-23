في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، قامت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بزيارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، حيث تم اللقاء مع اللواء الدكتور حسام عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية.

ورافق الدكتورة سحر السنباطي خلال الزيارة وفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ضم الأستاذة ميراي نسيم، عضو مجلس إدارة المجلس، ود. هناء السيد مدير برامج تنمية و رفاه الطفل وا. ناصر مسلم، مدير مبادرة «دوّي»،وا. منى مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للتوثيق، ود. نادية زكير، مدير وحدة الدعم النفسي بالمجلس، وا. هشام الخطيب، مدير برنامج فروع المجلس، و د. أماني الصياد مسئول برنامج التوعية المجتمعية.

وشهدت الدكتورة سحر السنباطي الاحتفالية التي نظمها قطاع الحمايه المجتمعيه بمناسبة اليوم العالمي للطفل، والتي تأتي تأكيدًا على أهمية تعزيز حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم ورعايتهم، كما حرصت على توزيع الهدايا على الأطفال ومشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة.

وتفقدت رئيسة المجلس عددًا من الأقسام داخل المركز، حيث اطلعت على المركز الطبي وما يضمه من أقسام للعمليات مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة الدعم النفسي وعلاج الإدمان، إلى جانب العيادات الطبية المتخصصة، كما تفقدت حضانة الأطفال، واطمأنت على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للأمهات وأطفالهن، مشيدة بما لمسته من تجهيزات وخدمات تستهدف توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة.

كما شملت الجولة تفقد قسم المشغولات اليدوية، الذي تحرص وزارة الداخلية على تفعيله لتدريب الأمهات على الحرف اليدوية وإكسابهن مهارات تساعدهن على توفير مصدر دخل، بما يدعم تمكينهن اقتصاديًا ويسهم في تحسين أوضاعهن المعيشية.