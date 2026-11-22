اختتمت فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة أسبوع الاحتفال بأعياد الطفولة، الذي امتد خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر، بتنفيذ 305 فعاليات وأنشطة متنوعة ما بين التوعوية والتثقيفية والترفيهية والصحية، استهدفت 11,310 أطفال وأسرهم عبر 9 فروع بالمحافظات.

أوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الفعاليات شملت محافظات الإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وكفر الشيخ وبني سويف والجيزة والقاهرة، بالإضافة إلى مدينة شلاتين، في إطار توجه المجلس لتعزيز حقوق الطفل، وإيصال برامجه وخدماته التوعوية والوقائية إلى مختلف الفئات والمجتمعات المحلية.

واضافت الدكتورة سحر السنباطي، أن الأجندة تضمنت تنظيم 94 ندوة ولقاءً توعويًا ركزت على تعريف الأسر والمجتمعات المحلية بحقوق الطفل وخدمات المجلس، إلى جانب إبراز دور خط نجدة الطفل (16000) وكيفية التواصل معه، وتعزيز مفاهيم التربية الإيجابية الواعية بالمشاركة، وآليات الحماية من العنف والإساءة.

كما نفذت الفروع 68 زيارة إلى دور الرعاية والمستشفيات لمشاركة الأطفال أجواء الاحتفال، وتقديم الدعم المعنوي لهم، ومتابعة احتياجاتهم المختلفة.

وقالت السنباطي إن الفعاليات لم تغفل الجانب الإبداعي والبدني للأطفال، حيث تم تنظيم 132 نشاطًا فنيًا وثقافيًا شملت المسابقات الأدبية، وأنشطة القراءة، وورش الأشغال اليدوية، والمسرح التفاعلي، وفقرات اكتشاف المواهب وعروض الكورال، فضلًا عن إقامة 4 ورش عمل وتنظيم ماراثون رياضي.

وعلى الصعيد الصحي، نُظمت 7 قوافل طبية في محافظات قنا وبني سويف والإسكندرية وأسيوط ومدينة شلاتين، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لتقديم الكشوفات والخدمات الطبية للأطفال —بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة— بما يدعم الكشف المبكر عن المشكلات الصحية وتيسير حصولهم على الرعاية اللازمة.

كما شهدت الفعاليات حضورًا لافتًا من الأطفال وأسرهم وممثلي الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء المحليين، بما يعكس أهمية تضافر الأدوار لدعم منظومة الحماية والرعاية في المحافظات.

وأشارت السنباطي إلى اختتام فعاليات أسبوع الاحتفال بتنظيم عروض فنية متزامنة متميزة لفريق كورال ضم مجموعة من الأطفال الموهوبين من فروع المجلس بالمحافظات، قدموا خلاله فقرة غنائية، تضمنت أغنية «فيها حاجة حلوة»، بمصاحبة العزف الموسيقي، في أجواء عكست مواهب الأطفال وقدراتهم الفنية.

وأكد المجلس استمرار تحركات فروعه لتوسيع نطاق الوصول إلى الأطفال وأسرهم في المجتمعات المحلية كافة، وتكثيف البرامج الداعمة لحقوق الطفل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني، وصولًا إلى بيئة آمنة وداعمة لكل طفل.