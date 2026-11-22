كشف صبري عثمان، المتحدث باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل إنقاذ طفل يبلغ من العمر 11 عاما، بعد رصد منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر افتراشه أحد شوارع منطقة المرج، وبيعه المناديل الورقية أمام أحد المحال التجارية.

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين ونهاد سمير ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، إن وحدة الرصد التابعة للمجلس تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة البلاغات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الأطفال.

وأوضح أن المجلس تواصل مع ناشر المنشور للتوصل إلى مكان الطفل، وتحرك الأخصائيون الميدانيون لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة المرج وتحرير محضر بالواقعة وإجراء بحث للحالة.

وأضاف أن الطفل ذكر خلال البحث الأولي أن والده متوفى ووالدته غير موجودة، كما ظهرت على جسده آثار حروق قديمة قال إنها نتيجة تعرضه للتعنيف من والدته، مشيرا إلى التنسيق مع نيابة المرج التي قررت إيداعه إحدى دور الرعاية.

وذكر أن المجلس يعمل حاليا على الوصول إلى أهلية الطفل والتحقق من بياناته، تمهيدا لاستخراج شهادة ميلاد ودمجه في التعليم، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية اللازمة.

وناشد عثمان المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي طفل معرض للخطر عبر خط نجدة الطفل 16000، مؤكدا أن البلاغات تُستقبل على مدار الساعة مع الحفاظ على سرية بيانات المبلغين.