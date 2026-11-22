تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات، يأتي في مقدمتها لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب مواجهة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني.

وتتواصل الإثارة بمباريات قوية في الدوريات الإيطالي والفرنسي والألماني والتركي، فضلًا عن منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، التي تشهد مواجهة منتخب مصر أمام نظيره القطري.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا

* اليونان × بنما – 2:30 مساءً.

* الدنمارك × أستراليا – 2:30 مساءً.

* الإكوادور × أوغندا – 3:00 مساءً.

* فرنسا × السعودية – 3:30 مساءً.

* كوريا الجنوبية × كاليدونيا – 4:30 مساءً.

* قطر × مصر – 5:00 مساءً.

* الأرجنتين × موزمبيق – 5:30 مساءً.

* أوروجواي × هايتي – 5:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

* هال سيتي × برايتون – 4:00 مساءً – beIN Sports HD 5.

* ليفربول × مانشستر يونايتد – 6:30 مساءً – beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

* برشلونة × فياريال – 3:00 مساءً – beIN Sports HD 1.

* راسينج سانتاندير × ريال سوسيداد – 5:15 مساءً – beIN Sports HD 2.

* أوساسونا × مالاجا – 7:30 مساءً – beIN Sports HD 2.

* خيتافي × أتلتيكو مدريد – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

* يوفنتوس × فينيزيا – 1:30 ظهرًا.

* بولونيا × أودينيزي – 4:00 مساءً.

* ساسولو × جنوى – 4:00 مساءً.

* ميلان × فروسينوني – 7:00 مساءً.

* أتالانتا × إنتر – 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

* باريس إف سي × أنجييه – 4:00 مساءً – beIN Sports HD 4.

* لوريان × رين – 6:15 مساءً – beIN Sports HD 4.

* مارسيليا × لو مان – 9:45 مساءً – beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

* أجسبورج × ماينز – 4:30 مساءً.

* فيردر بريمن × هامبورج – 6:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

* قونيا سبور × بشكتاش – 3:00 مساءً – beIN Sports HD 2.

* طرابزون سبور × أيوب سبور – 6:00 مساءً – beIN Sports HD 3.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ولقاء برشلونة وفياريال في إسبانيا، بينما يترقب الجمهور المصري ظهور منتخب الناشئين أمام قطر في مواجهة مهمة ضمن مشواره بالمونديال.