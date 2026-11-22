رفض مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، فكرة رحيل المغربي الحسين عموتة عن القيادة الفنية للفريق الأحمر حال الخسارة أمام بيراميدز، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى يونس، خلال ظهوره في برنامج «البريمو» عبر قناة TEN، مع الإعلامي إسلام صادق، إنه لا يؤيد رحيل الحسين عموتة عن الأهلي حال تعرض الفريق للهزيمة أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الخسارة أمر وارد في كرة القدم ولا يجب أن تكون سببًا كافيًا لاتخاذ قرارات متسرعة.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن نتائج المباريات لا ينبغي أن تتحكم وحدها في مصير المدير الفني، خاصة أن كرة القدم تشهد احتمالات متعددة، وأن التعامل مع أي خسارة يجب أن يكون بصورة هادئة بعيدًا عن الانفعال أو التسرع في إصدار الأحكام.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة خلال الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المواجهة المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، في اختبار قوي يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع اثنين من أبرز المنافسين على المراكز المتقدمة، وتذاع المباراة عبر قنوات “أون تايم سبورت”.