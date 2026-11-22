رجح مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، تفوق فريق بيراميدز على النادي الأهلي في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال مصطفى يونس، خلال ظهوره في برنامج «البريمو» المذاع عبر قناة TEN، مع الإعلامي إسلام صادق، إن بيراميدز يمتلك الأفضلية قبل اللقاء المرتقب، مشيرًا إلى أن الفريق السماوي يبدو الأفضل من الناحية الفنية مقارنة بالأهلي خلال الفترة الحالية.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن المستوى الذي يقدمه بيراميدز في الوقت الراهن يجعله الأقرب من وجهة نظره لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر، في المباراة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لأهميتها في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة خلال الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المواجهة المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، في اختبار قوي يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع اثنين من أبرز المنافسين على المراكز المتقدمةوتذاع المباراة عبر قنوات “أون تايم سبورت”.